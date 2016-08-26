В Києві пройдуть громадські слухання щодо скандального ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра"
19:35, 26 серпня 2016Київ
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Київська міська державна адміністрація 29 вересня проведе громадські слухання з приводу споруджуваного торгово-розважального центру на виході зі станції метро «Героїв Дніпра», на розі вулиці Героїв Дніпра та Оболонського проспекту.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 16 серпня.
«Призначити районні громадські слухання з питань благоустрою території та будівництва ТРЦ на перетині вулиці Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі Києва 29 вересня 2016 року о 18:00 у приміщенні актового залу загальноосвітнього закладу №170 за адресою: вулиця Північна, 8», – йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося, у червні на виході зі станції метро «Героїв Дніпра» почалися будівельні роботи.
Ділянку землі в межах транспортної розв'язки обгородили парканом, а також підігнали будівельну техніку.
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