В Києві пройдуть громадські слухання щодо скандального ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра"

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 16 серпня.

«Призначити районні громадські слухання з питань благоустрою території та будівництва ТРЦ на перетині вулиці Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі Києва 29 вересня 2016 року о 18:00 у приміщенні актового залу загальноосвітнього закладу №170 за адресою: вулиця Північна, 8», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у червні на виході зі станції метро «Героїв Дніпра» почалися будівельні роботи.

Ділянку землі в межах транспортної розв'язки обгородили парканом, а також підігнали будівельну техніку.