У Києві затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві трьох жінок

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, про вчинення трьох вбивств правоохоронцям стало відомо під часу допиту чоловіка, якого затримали після скоєння нападу на 20-річну дівчину.

Близько 1-ї години ночі черговий Святошинського управління поліції отримав повідомлення про те, що біля станції метро «Академмістечко» чоловік завдав жительці Київської області ножового поранення. Потерпіла повідомила, що під час спілкування із малознайомим чоловіком виник конфлікт і чоловік вдарив її ножем у живіт.

Під час відпрацювання інформації та місця події патрульні поліцейські затримали чоловіка, який зізнався у вчиненні злочину.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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У ході досудового розслідування затриманий зізнався у вчиненні трьох тяжких злочинів на території Дарницького району столиці та вказав місця їхнього скоєння. З його слів, у квітні біля станції аерації під час конфлікту він вдарив ножем знайому, а тіло закопав. Другий злочин був скоєний на початку червня в районі Бориспільського шосе, де чоловік аналогічним способом вбив безпритульну жінку, а тіло накрив гілками від дерев. Третє вбивство відбулося в чагарнику на вулиці Колекторній: після статевого акту зі знайомою чоловік задушив її, а тіло підпалив.

Для перевірки зазначеної інформації за вказаними адресами виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила тіла жінок з ознаками насильницької смерті. Остаточні причини смертей будуть встановлені після проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали три кримінальні провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваний - чоловік 1983 року народження, який не мав постійного місця проживання та роботи. В минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство родички.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.