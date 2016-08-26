Тимчасовий керівник НАУ "погорів" на хабарі в розмірі 170 тисяч євро (фото)

Про це написав у Facebook прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

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"Щойно Голова СБУ доповів Президентові про затримання т.в.о. ректора Національного авіаційного університету під час отримання хабаря в розмірі 170 тисяч євро. Операцію проведено спільно з НАБУ і Антикорупційною прокуратурою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що посадовець через посередника адвоката вимагав 170 тис. євро від професора. У таку суму чиновник оцінив підписання наказу про призначення науковця на посаду в університеті.

Співробітники спецслужби спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро затримали т.в.о ректора та адвоката у робочих кабінетах після отримання частини хабара у розмірі 100 тис. євро. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Зауважимо, що на сайті університету зазначається, що т.в.о. ректора університету є доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Харченко Володимир.

Попередній в. о. ректора Римвідас Хращевський був також звільнений з посади за фінансові схеми з вимивання коштів.