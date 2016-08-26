На могилі Богдана Ступки відкрили незвичний пам'ятник (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відкриття пам'ятника відвідав, зокрема, міністр культури Євген Нищук та члени акторської династії - син Богдана Ступки, заслужений артист України Остап Ступка та онук Дмитро Ступка.

Також церемонію відвідали народна артистка України Раїса Недашківська та голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач.

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Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в селищі Куликів на Львівщині. Видатний український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії (1993,), народний артист УРСР (1980), народний артист СРСР (1991), Герой України (2011). За всю кар'єру актор виконав близько сотні ролей у кіно та близько сотні театральних ролей. Помер 22 липня 2012 року.