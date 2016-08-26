Медичні установи Києва отримали 100 нових автомобілів

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«У нас сьогодні приємна подія для медичної галузі столиці – 100 нових автівок Ford Fiesta отримують медустанови, – сказав Віталій Кличко. – Кияни, які потребують медичної допомоги, повинні швидко й ефективно її отримувати. На нових автівках лікарі зможуть швидше діставатися до пацієнтів і надавати необхідну допомогу вдома інвалідам, онкохворим і всім, хто не може пересуватися та дістатися лікарні. Наше завдання – якісний сервіс для кожного киянина. Адже здоров’я киян – один з пріоритетів столичної влади», – підкреслив Кличко.

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Мер зазначив, що автомобілі були придбані за кошти міського бюджету. І це був дуже важливий для медичної галузі столиці крок, адже понад 100 спеціалізованих автомобілів, що задіяні для перевезення лікарів та для інших медичних потреб, давно вже вичерпали свій технологічний і експлуатаційний ресурс. І «Волги», «Газелі» та «Жигулі» 1998 – 2000 років випуску, на яких до сьогодні пересувалися лікарі, що обслуговують хворих, вимагали термінової заміни.

Найближчим часом всі автомобілі будуть обладнані GPS-трекерами, щоби прокладати найбільш швидкі маршрути та відслідковувати, де перебуває той чи інший лікар.

«Ми робимо все, щоби сфера медобслуговування в столиці змінювалася. Зважаючи на складну ситуацію у медичній сфері, ми знайшли кошти в бюджеті, щоби додатково доплачувати надбавки до зарплати кожному працівнику медичної сфери – від 800 до 1000 грн щомісячно», – наголосив Кличко.

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Сьогодні на обліку лише у спеціалізованих медичних закладах столиці перебувають понад тисячу інвалідів І групи, онкохворих киян та інших пацієнтів із важкими хворобами, які потребують візитів лікарів додому.

Закупівля 100 нових авто дозволить повністю забезпечити медспецтранспортом первинну та вторинну ланки медичної галузі столиці. А це – пункти невідкладної медичної допомоги, протитуберкульозні, онкологічні, психоневрологічні та всі дитячі заклади охорони здоров’я Києва.