Восени розпочнеться капітальний ремонт Кільцевої дороги - Кличко

«Ми говорили, що 52 дороги будуть відремонтовані цього року в Києві. Я щойно спілкувався з керівником «Київавтодору» і своїми профільними заступниками і ми домовилися, що беремо на себе додаткове завдання – розпочати капітальний ремонт Кільцевої дороги. Адже ця магістраль сьогодні у дуже поганому стані», – зазначив Віталій Кличко.

Читайте такожКличко презентовал полностью обновленный проспект Победы после реконструкции

Роботи на Кільцевій «Київавтодор» планує розпочати восени, – на ділянці від повороту на місто Вишневе до розв’язки з проспектом Перемоги.

Крім того, мер підкреслив, що столична влада планує збільшити обсяг ремонтів дорожнього покриття до кінця року.

«Ми плануємо збільшити кількість відремонтованих доріг – до 250 км дорожнього покриття до початку зими, поки погодні умови дозволятимуть виконувати необхідні роботи», – наголосив Віталій Кличко.