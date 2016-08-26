У Києві горів Деміївський ринок

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За інформацією, вигоріло близько 300 кв м території ринку.

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Наразі пожежу вдалось ліквідувати, - для гасіння використали дві машини з водою.

Постраждалих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують причину пожежі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві поліція затримала чоловіка, який підпалив продуктовий магазин в центрі міста.