У Києві горів Деміївський ринок
02:29, 26 серпня 2016Київ
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У Києві сталася пожежа на Деміївському ринку.
Пожежу вдалось ліквідувати / espreso.tv
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За інформацією, вигоріло близько 300 кв м території ринку.
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espreso.tv
Наразі пожежу вдалось ліквідувати, - для гасіння використали дві машини з водою.
Постраждалих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують причину пожежі.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві поліція затримала чоловіка, який підпалив продуктовий магазин в центрі міста.
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