Видатки на освітні заклади у столиці зросли майже вшестеро за три роки - КМДА

Про це під час прес-конференції щодо підготовки до нового навчального року повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Також, за його словами, – витрати на зарплату вчителів та утримання закладів освіти у порівнянні з 2014 роком збільшилися в 1,5 рази – з 4,6 до 6,8 млрд грн. Бюджет освіти цього року складає майже 7,7 млрд грн, а це 30% усіх видатків міста Києва, каже перший заступник голови КМДА.

«Місто виділило 700 млн грн на будівництво та реконструкцію навчальних закладів, 49 млн грн – на капремонт харчоблоків і заміну обладнання, 139 млн грн – на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період та 69 млн грн – на заміну вікон», – розповів Геннадій Пліс.

«Київ на сьогодні є чи не єдиним регіон в Україні, де спостерігається ріст населення, тому створення додаткових місць у дитсадках і школах є для нас першочерговим завданням. Цьогоріч ми плануємо відкрити 2 школи, побудувати та здійснити реконструкцію 7-ми дитсадків. Крім того, за рахунок більш раціонального використання приміщень закладів освіти ми створимо додаткові групи у дитсадках і відкриті додаткові класи у школах, де є така необхідність», – підкреслила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.​

Довідково: Станом на 2016 рік у Києві налічується 498 шкіл, 604 різних типів і форм власності: 560 комунальних, 13 відомчих та 31 приватні. Загальна кількість школярів цього року очікується 272 180 учнів. Зареєстровано 32 080 першачків. До дитячих садочків підуть 111 971 дітей віком від 1 до 6 (7) років.