Кличко особисто перевірив, як столицею курсує новий польский трамвай

Як повідомляє прес-служба КМДА, Кличко купив квиток і сів у трамвай на площі Перемоги. Він поспілкувався з пасажирами, дізнався про їх враження від нового трамваю та запевнив, що міська влада сьогодні робить усе, аби й надалі оновлювати рухомий склад громадського транспорту столиці.

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«Я впевнений, що цей трамвай буде надавати киянам справжній європейський сервіс і комфорт під час поїздки. Це сучасний трамвай четвертого покоління, він має низьку підлогу та пандус для людей із особливими потребами. Він безшумний, обладнаний моніторами, системою відеоспостереження та кондиціонування, – сказав мер. – Ми робимо все, щоби в Києві було якомога більше сучасного комфортного громадського транспорту. Ми закуповуємо нові тролейбуси, за допомогою уряду Японії модернізували 120 вагонів метро. Наше завдання – поступово оновити увесь рухомий склад громадського транспорту Києва», – підкреслив Віталій Кличко.

Новий трамвай польського виробництва PESA пройшов необхідну сертифікацію в Україні та ходові випробування і вже курсує на маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

Віталій Кличко вийшов на станції «Героїв Севастополя» та оглянув нові ліфти для людей із особливими потребами, які зараз встановлюють на станції і незабаром введуть в експлуатацію.