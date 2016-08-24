Активісти відмовилися від сьогоднішнього знесення пам’ятника Щорсу у Києві
Активісти відмовились від ідеї знесення сьогодні пам'ятника радянському військовому діячеві Миколі Щорсу у Києві, оскільки радник мера столиці Дмитро Білоцерковець пообіцяв найближчим часом розпочати демонтаж цього монумента.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Організації українських націоналістів Микола Коханівський заявив біля пам'ятника Щорсу, де зібралися декілька десятків активістів та прихильників ідеї його знесення.
“Вчора і сьогодні мені дзвонив пан Білоцерковець, сказав, що йому доручив поговорити мер Кличко. Також мені дзвонили зі Служби безпеки і сказали, що протягом двох днів цей пам'ятник буде завішено, і що з вересня місяця почнуть прибирати цей пам'ятник. Білоцерковець перепросив, що до сьогодні демонтаж пам'ятника не розпочався”, - сказав Коханівський.
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Він також додав, що з огляду на це, заплановане на сьогодні активістами знесення пам'ятника не відбудеться, і що активісти дають владі ще один шанс виконати свої обіцянки.
Слід також зазначити, що пам'ятник Щорсу вже декілька днів стоїть у будівельних риштуваннях, обтягнутих захисною тканиною у кольорах державного прапора України: зверху блакитна, знизу - жовта тканина. Також пам’ятник по периметру охороняють декілька десятків правоохоронців.
Ситуація спокійна, ніхто не намагається прорватися до монумента.