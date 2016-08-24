Активісти відмовилися від сьогоднішнього знесення пам’ятника Щорсу у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Організації українських націоналістів Микола Коханівський заявив біля пам'ятника Щорсу, де зібралися декілька десятків активістів та прихильників ідеї його знесення.

“Вчора і сьогодні мені дзвонив пан Білоцерковець, сказав, що йому доручив поговорити мер Кличко. Також мені дзвонили зі Служби безпеки і сказали, що протягом двох днів цей пам'ятник буде завішено, і що з вересня місяця почнуть прибирати цей пам'ятник. Білоцерковець перепросив, що до сьогодні демонтаж пам'ятника не розпочався”, - сказав Коханівський.

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Він також додав, що з огляду на це, заплановане на сьогодні активістами знесення пам'ятника не відбудеться, і що активісти дають владі ще один шанс виконати свої обіцянки.

Слід також зазначити, що пам'ятник Щорсу вже декілька днів стоїть у будівельних риштуваннях, обтягнутих захисною тканиною у кольорах державного прапора України: зверху блакитна, знизу - жовта тканина. Також пам’ятник по периметру охороняють декілька десятків правоохоронців.

Ситуація спокійна, ніхто не намагається прорватися до монумента.