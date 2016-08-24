Військовий парад у столиці з нагоди 25-річчя Незалежності (фоторепортаж)

На Майдані Незалежності у Києві пройшло урочисте проходження парадних розрахунків підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур.

Окрім того, центром Києва пройшла військова техніка.

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Вперше за часів незалежності військова техніка Хрещатиком пройшла у 1998 році. До цього чотири роки паради на День Незалежності відбувалися без неї.