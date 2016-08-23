У Кличка виділили 3,5 млн грн на покупку імплантів кристаликів очей

За його словами, за результатом конкурсних торгів Департаментом охорони здоров’я КМДА в 2016 році закуплено 2468 комплектів штучних кришталиків і стерильне обладнання для їх установки на загальну суму 3,5 млн грн, передає прес-служба КМДА.

«Щороку операцію з заміни кришталиків у середньому потребує кілька тисяч киян. Деякі з них, щоб не чекати у черзі на безкоштовні витратні матеріали, купують їх за власний кошт. Але залишається багато пацієнтів, для яких це досить велика сума», – зауважив Микола Поворозник.

Він повідомив, що наразі в Київському центрі мікрохірургії ока очікують на оперативне втручання зі зміни кришталиків близько 460 пацієнтів пільгової категорії.

«Усі ці пацієнти будуть прооперовані за бюджетні кошти», – наголосив заступник голови КМДА.

Довідково.

Катаракта – це розповсюджене очне захворювання, яке характеризується частковим або повним порушенням прозорості кришталика ока.

Єдиним ефективним способом лікування катаракти є хірургічне видалення змутнілого кришталика з подальшою імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ, штучний кришталик). ІОЛ є одним із важливіших досягнень сучасної офтальмології, що дозволяє повністю відновити гостроту зору за суб’єктивними та об’єктивними характеристиками при умові відсутності супутньої очної патології. Створення ІОЛ із високоякісних матеріалів дозволяє очікувати неускладненого приживлення штучних кришталиків.

Сучасна хірургія катаракти проходить швидко й безболісно та триває 10-15 хвилин під місцевою анестезією. Реабілітація хворого триває 1-3 місяці за умови нагляду та виконання всіх призначень лікаря.