Моторошна ДТП у Києві: розірвана навпіл Audi, один загиблий та троє постраждалих (відео)

Як повідомляє Dtp.kiev.ua, пригода сталася близько 12.30. Водій Audi A6 рухаючись в напрямку Гостомеля, порушив правила дорожнього руху і почав обгін мікроавтобуса, здійснивши лобове зіткнення з фурою.

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В результаті аварії автомобіль розірвало навпіл, на місці ДТП утворився величезний затор.

Водій загинув на місці, ще трьох постраждалих госпіталізовано.

Увага! На відео присутні кадри, що не рекомендується дивитися особам, які не досягли 21 року, і людям зі слабкою психікою!