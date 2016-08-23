24 серпня у Києві буде обмежено рух транспорту (розклад, карта)

Так, 24 серпня з 8:00 передбачено тимчасове закриття входу та виходу зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на вул. Інститутську до завершення урочистих заходів у центрі міста.

Також обмежать рух транспорту на час проведення третього щорічного легкоатлетичного «Забiгу у вишиванках»:

з 7:00 до 13:00 на Русанівській набережній (на ділянці від вул. Ентузіастів до просп. Возз’єднання);

з 9:00 до 12:00 на Дніпровській набережній (на ділянці від просп. Возз’єднання до вул. Княжий Затон, 21).

Окрім того, транспорт буде обмежено з 6:00 до 20:00 для проведення фестивалю «Печерський вернісаж» на вул. Івана Мазепи (від станції метро «Арсенальна» до готелю «Салют»).

Обмежать рух транспортних засобів на час проведення Параду військ під час проходження колон до місця проведення заходу:

з 7:20 до 8:00 за маршрутом слідування 1-ї колони: парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

Після заходу:

Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222.

з 6:30 до 8:00 за маршрутом слідування 2-ї колони: аеродром Авіант-1 – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги.

Після заходу:

Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Верхній Вал – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. В’ячеслава Чорновола – просп. Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром Авіант-1.

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з 8:00 до закінчення заходу за маршрутом слідування 1-ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вулиці Володимирської до вул. Великої Васильківської) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – Бессарабська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик.

2-ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вулиці Володимирської до вул. Великої Васильківської) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – Бессарабська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик.

Також 24 серпня тимчасово обмежать рух транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Рейтерської до вул. Великої Житомирської), у пров. Георгіївському, пров. Рильському, вул. Софіївській (на ділянці від Михайлівського провулку до вул. Володимирської), Володимирському проїзді, вул. Алли Тарасової, Софійській площі, Михайлівській площі, вул. Трьохсвятительській, Європейській площі, вул. Малій Житомирській (на ділянці від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), б-р Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Терещенківської), вул. Терещенківській (на ділянці від вул. Льва Толстого до б-р Тараса Шевченка), вул. Інституцькій (на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Шовковичної), вул. Городецькій (на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської), б-р Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської), вул. Прорізній (на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської), вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Інститутській (на ділянці від вул. Банкової до вул. Ольгинської), вул. Ольгинській, вул. Станіславського, вул. Банковій, вул. Лютеранській (на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Заньковецької), вул. Заньковецькій, вул. Круглоуніверситетській, пл. Івана Франка, Бессарабській площі, вул. Десятинній (на ділянці від Михайлівської площі до вул. Володимирської), вул. Великій Житомирській (на ділянці від Михайлівської площі до вул. Володимирської), вул. Набережно-Хрещатицькій (на ділянці від вул. Ігорівської до вул. Бричів Тік), вул. Бричів Тік (на ділянці від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Петра Сагайдачного).