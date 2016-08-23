Кличко взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України біля приміщення КМДА

«Ми відзначаємо День нашого жовто-блакитного прапора напередодні 25-ої річниці незалежності України. В час, коли на долю українців випали великі випробування, – зазначив Віталій Кличко. – Прапор – один із символів державності. Український прапор сьогодні – це і символ та оберіг, з яким ідуть у бій, захищаючи незалежність нашої країни», – підкреслив Київський міський голова.

Він зазначив, що жовто-блакитний стяг об’єднує всіх українців у любові до своєї Вітчизни та в рішучості побудувати таку країну, в якій ми всі хочемо жити.

«І всім разом, справа до справи, ідея до ідеї, нам це вдасться зробити», – наголосив Віталій Кличко.

«З особистого в День прапора я завжди згадую одне: де б я не виходив на бій, коли відстоював честь України в спорті, зі мною завжди був жовто-блакитний стяг, який надавав сил і рішучості та допомагав перемагати. І я вірю, ми зробимо все, щоб жовто-блакитний прапор, а значить Україну, супроводжували тільки перемоги», – наголосив Віталій Кличко.

Також Віталій Кличко разом з іншими посадовцями взяв участь в церемонії підняття Президентом України Державного Прапора України на Софійській площі.