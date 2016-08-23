У Києві на День Незалежності розгорнуть 20 додаткових пунктів тимчасового базування "швидких"

Під час відзначення 25-ї річниці Незалежності України в столиці розгорнуть 20 додаткових пунктів тимчасового базування «швидких». Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Зоркема, під час відзначення Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці Незалежності України, в Києві працюватимуть 195 бригад екстреної медичної допомоги вдень і 115 уночі.

Крім того, за його словами, в оперативній диспетчерській Центру екстреної медичної допомоги в святкові дні організовано додатковий пост для координації дій бригад, що забезпечуватимуть медичний супровід масових заходів.

За інформацією профільного департаменту, робота закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, буде організована таким чином:

23 серпня 2016 року, вівторок – робочий день (відповідно до статті 53КЗпП України, скорочений на 1 годину напередодні святкових, неробочих днів);

24 серпня 2016 року, середа – святковий, вихідний день.

Робота закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, буде організована цілодобово, відповідно до затверджених графіків чергувань відділень на 2016 рік.

Невідкладна медична допомога під час заходів із нагоди відзначення в Києві Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці Незалежності України закладами охорони здоров’я, у разі потреби, буде надаватись громадянам, незалежно від місця їх проживання та реєстрації.

«Медицина столиці готова до проведення святкових заходів і потенційних додаткових навантажень, пов’язаних із ними», – запевнив Микола Поворозник.

Він нагадав про постійно працюючу консультативно-інформаційну службу «Порада лікаря», послугами якої можна скористатися за телефоном 15-83 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів Києва) та порадив при погіршенні стану здоров’я не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів.