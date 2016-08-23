В Києві посилять режим безпеки у дитсадках і школах - Старостенко

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час круглого столу в «КП Україна».

«Ми хочемо бути впевнені, що діти в дитсадках та школах знаходяться в безпеці. Тому плануємо встановити системи безпеки в кожному навчальному закладі», – повідомила Ганна Старостенко, передає прес-служба КМДА.

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За її словами, з міського бюджету виділено понад 24,3 мільйони гривень на встановлення камер відеоспостереження, а також 7,6 мільйонів гривень на встановлення системи «тривожна кнопка».

«Міська влада вже виділила потрібні кошти. Наразі проходять тендерні процедури й до кінця року в кожному закладі освіти буде встановлено відповідне обладнання», – зазначила заступник голови КМДА.