Частину Голосіївського парку знищили заради заправки - активісти (фоторепортаж)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Михайло Погребиський.

Він зазначив, що йдеться про унікальне заплавне урочище Бичок, частина якого була віддана в оренду ТОВ "Авеста-буд" в обхід закону про природно-заповідний фонд. Також Погребиський нагадав, що справа про розірвання договору із забудовником зараз розглядається в суді.

"19.08.16 на перемовинах в Голосієвській РДА за посередництвом голови РДА Наталії Бондарь представники ТОВ "Авеста-буд" пообіцяли мешканцям та активістам до наступної п'ятниці не проводити ніяких робіт. Очевидно, це була типова бандитська "розводка" - аби приспати пильність захисників урочища та зрізати дерева!" - висловив обурення активіст.

У свою чергу депутат Київради Руслан Андрійко стверджує, що дерева знищили під заправку ОККО.

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"Заповідне урочище Бичок знищене, вирубане сьогодні вночі під заправку "ОККО". Це кінець. Цей факт дуже небезпечний прецедент. Адже тепер бариги знають, що можуть рубати дерева навіть на території об’єктів природно-заповідного фонду загальнонаціонального значення, зокрема, національного природного парку Голосіївський", - написав він.