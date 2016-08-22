У КМДА розповіли про економію коштів від комплексної термосанації столичних шкіл цьогоріч

Про це у публікації на "Українська правда. Київ" заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Цього року в більш як 200 школах і дитячих садках проводяться енергозберігаючі заходи. Це найбільш енергозатратні будівлі столиці, які визначені шляхом системного моніторингу енергоспоживання. Сьогодні в полі зору зазначеного моніторингу 1176 столичних освітніх закладів. Ми проаналізували причини, які призводять до втрати тепла та визначили найбільш раціональні рекомендації для їх усунення. Раціональні не лише з точки зору економії коштів, але й з тієї точки зору, що обладнання, матеріали й методики, які були нами обрані, ефективно працюватимуть і через п’ять або десять років. Економія споживання енергоносіїв при проведенні термомодернізації може сягати 50% від загального обсягу споживання", – розповів він.

Пантелеєв пояснив, що термосанація включає в себе утеплення стін, заміну вікон і дверей, утеплення стін, заміну освітлення на світлодіодне, модернізацію теплопункту, яка передбачає встановлення механізму погодного регулювання та реконструкцію системи вентилювання приміщень. Встановлені прилади, рекуператори, дозволяють забезпечувати приміщення свіжим повітрям, не охолоджуючи його.

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"Поряд із бюджетним фінансуванням, нам вдалося залучити на комплексну термомодернізацію вигідні кредитні кошти НЕФКО (Північної екологічної фінансової корпорації). Діяльність корпорації спрямована на економічно вигідні проекти в сфері енергозбереження та покращення стану довкілля. Загалом це майже 50 мільйонів гривень, які вже спрямовані на модернізацію теплопунктів, заміну освітлення та термосанацію в закладах бюджетної сфери", – повідомив він.

Також Пантелеєв зазначив, що завдяки удосконаленню роботи теплопунктів у школах та контролю за режимами енергоспоживання за перше півріччя поточного року на опаленні шкіл зекономлено майже 17 мільйонів гривень.