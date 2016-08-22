Репетиція параду викликала в Києві 6-бальні затори

За даними сервісу "Яндекс. Пробки" на 19:00, "стоять" вулиці Володимирська (від Великої Житомирської до Льва Толстого), Терещенківська, Прорізна, Велика і Мала Житомирські, бульвар Шевченка (від Симона Петлюри до Бессарабської площі), спуск по бульвару Лесі Українки до вулиці Басейної.

Повністю перекрита вулиця Хрещатик та перший квартал прилеглих до неї вулиць. Також перекрито рух по вулиці Жилянській та Парковій дорозі (у бік Хрещатика).

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Як повідомлялося, дороги будуть перекриті до кінця репетиції параду.

Нагадаємо, 17 березня в Києві пройшла репетиція військового параду до Дня незалежності України.

"Київавтодор" заявив, що асфальтобетонне покриття на ділянках вулиць, де проходить військова техніка, "масово зруйновано".

У свою чергу в Міністерстві оборони спростували заяви про пошкодження військовою технікою автодоріг у Києві під час репетиції параду.