Суд скасував домашній арешт і взяв під варту депутата райради, що скоїв смертельну ДТП на київській кільцевій
Апеляційний суд столиці підтримав позицію прокуратури Києва та обрав запобіжний захід у вигляді арешту для депутата Макарівської районної ради Матвія Євсеєнка, який підозрюється у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками на Кільцевій дорозі.
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Таким чином, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, за яким винуватець ДТП мав перебувати під домашнім арештом, наголосили у відомстві, водночас не уточнивши термін арешту депутата райради.
Як повідомлялося, ДТП за участю депутата Макарівської райради Євсеєнка, внаслідок якої одна людина загинула, а інша отримала тяжкі травми, сталася в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві. Експертиза виявила 1,85 проміле алкоголю в його крові. 30 липня за результатами проведення оперативно-пошукових заходів депутат був затриманий у Києві правоохоронцями.
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Винуватцю ДТП повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 286 КК України). За вчинене депутату загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.
1 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Євсеєнку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.