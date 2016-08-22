Суд скасував домашній арешт і взяв під варту депутата райради, що скоїв смертельну ДТП на київській кільцевій

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Таким чином, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, за яким винуватець ДТП мав перебувати під домашнім арештом, наголосили у відомстві, водночас не уточнивши термін арешту депутата райради.

Як повідомлялося, ДТП за участю депутата Макарівської райради Євсеєнка, внаслідок якої одна людина загинула, а інша отримала тяжкі травми, сталася в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві. Експертиза виявила 1,85 проміле алкоголю в його крові. 30 липня за результатами проведення оперативно-пошукових заходів депутат був затриманий у Києві правоохоронцями.

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Винуватцю ДТП повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 286 КК України). За вчинене депутату загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

1 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Євсеєнку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.