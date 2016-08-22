Київ та Мехіко налагоджують співпрацю у сфері охорони здоров’я

​Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час зустрічі з делегацією на чолі з Міністром охорони здоров’я м. Мехіко Хосе Армандо Ауед Ортегою. На зустрічі були обговорені можливості міжнародної співпраці в галузі охорони здоров’я, освітніх програм і програм партнерства, обміну досвідом.

Під час зустрічі мексиканська сторона презентувала програму «Лікар у твій дім», яка отримала високу оцінку у Гарвардській школі охорони здоров’я та була рекомендована для впровадження в Мексиці та Латинській Америці.

Програмою передбачено надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення. У першу чергу, це неповнолітні вагітні, які не перебувають під перинатальним наглядом, діти, які не перебувають під педіатричним наглядом, хворі що не мають можливості викликати лікаря до дому та пацієнти, що потребують паліативної допомоги.

«Довід Мехіко цікавий для міської влади, адже у Києві багато людей які потребують такої допомоги. Сподіваюся на плідну співпрацю та обмін напрацюваннями у підготовці відповідної програми для столиці», – зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також під час зустрічі Міністр охорони здоров’я м. Мехіко Хосе Армандо Ауед Ортега та виконуючий обов’язки директора Департаменту охорони здоров’я Дмитро Турчак підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Зауважимо, програмою перебування делегації м. Мехіко у Києві передбачено візит до Перинатального центру Київського міського пологового будинку №7 та до Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Київської міської клінічної лікарні № 5.