Кличко презентовал полностью обновленный проспект Победы после реконструкции

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації повністю оновленої проїжджої частини проспекту Перемоги на ділянці від метро «Нивки» до Повітрофлотського шляхопроводу, повідомляє прес-служба КМДА.

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«Завершення капітального ремонту проспекту Перемоги було заплановано на 2018 рік. Ми взяли на себе зобов’язання, враховуючи жахливий стан такої важливої транспортної магістралі, відшукати кошти і закінчити всі необхідні роботи цього року. І з поставленим завданням впоралися, - підкреслив Віталій Кличко. – Ми бачимо, що проїжджа частина проспекту Перемоги відкрита. Покладене нове дорожнє полотно у три шара, загальна товщина нового покриття складає 19 сантиметрів. Гарантія - 5 років. У цих непростих економічних умовах ми знаходимо кошти, щоби Київ змінювався. І кожен киянин вже може відчути ці зміни», -- наголосив Київський міський голова.

У свою чергу керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв зазначив: важливо, що роботи з ремонту проїжджої частини завершені до початку вересня, адже закінчується період літніх відпусток, розпочинається навчальний рік і кількість автотранспорту на дорогах столиці значно збільшиться.

«Проект реконструкції проспекту Перемоги був затверджений 2012 року, розпочатий у 2013 році і мав би завершитися у 2018 році. Це ділянка дороги від в’їзду в місто з боку Житомира і до Повітрофлотського шляхопроводу. За рахунок зміни підходів, праці цілодобово і без вихідних, ми змогли виконати роботи в 2016 році до кінця літа», - зауважив Олександр Густєлєв.

Мер Києва зазначив, що столична влада поставила перед cобою завдання – в найкоротші терміни відремонтувати максимальну кількість доріг.

«Київ має відповідати європейським стандартам комфорту, один з яких – стан доріг. Цього року 200 км доріг у столиці будуть відремонтовані», – підкреслив Віталій Кличко.