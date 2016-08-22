Черговий транспортний колапс: Київ паралізує генеральна репетиція військового параду

У ці хвилини вже починають готуватися до перекриття перехрестя вулиць Ванди Василевської, Довнар-Запольського, Коперника та Рибалка на Лук'янівці поруч із військовою частиною, звідки техніка рухатиметься до Хрещатика, передає ТСН.

Дороги в середмісті столиці перекриватимуть після 16:00 і до закінчення репетиції.

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Блокуватимуть усі вулиці від Європейської до Бесарабської площі, від Хрещатика - до Володимирської. Після цього військова техніка із центру їхатиме колонами через Поділ-Лук'янівку та проспект Перемоги.

Як відомо, напередодні у Києві пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України.

"Київавтодор" заявив, що асфальтобетонне покриття на ділянках вулиць, де проходить військова техніка, "масово зруйноване".

У свою чергу в Міністерстві оборони спростували заяви про пошкодження військовою технікою автодоріг у Києві під час репетиції параду.