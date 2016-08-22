Сьогодні в Києві знову перекриють рух на ряді вулиць через репетицію параду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, рух транспорту буде обмежено на наступних вулицях:

за маршрутом слідування 1-ї колони: з 17.30 до закінчення тренувань: парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

Після тренувань: Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222.

2-ї колони: з 16.30 до закінчення тренувань буде обмежено рух за таким маршрутом: аеродром Авіант-1 – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги.

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Після тренувань: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровська дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Верхній Вал – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. В’ячеслава Чорновола – просп. Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром Авіант-1.

Також з 16.30 буде обмежено рух транспорту під час проходження колон до місця проведення тренувань за маршрутом:

1-ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Великої Васильківської) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – Бессарабська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик.

2-ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Великої Васильківської) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – Бессарабська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик.

Київська міськдержадміністрація просить водіїв, киян та гостей столиці із розумінням поставитися до ситуації і враховувати інформацію під час планування своїх маршрутів.