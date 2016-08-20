В Києві зупинений п'яний водій кинув патрульним гроші, втік і врізався у стовп разом з пасажирами (фото)

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Патрульна поліція України, 20 серпня близько 6 години ранку на проспекті Бажана інспектори зупинили Range Rover та помітили ознаки алкогольного сп’яніння у чоловіка за кермом.

Чоловіку запропонували пройти перевірку на алкотестері. Коли патрульний відчинив двері до службового автомобіля, водій Range Rover вкинув туди 2 купюри по 500 гривень. Патрульні попередили чоловіка, що його дії є незаконними і його буде притягнуто до відповідальності.

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"Почувши це, він ускочив до своєї автівки та натиснув на газ. Почалось переслідування. Утікач на величезній швидкості їхав у напрямку міста Бориспіль. На якусь мить охоронці порядку втратили автомобіль з поля зору, а коли наздогнали, побачили розбитий автомобіль біля рекламного стовпу на Харківській площі", - сказано в повідомленні.

В результаті ДТП постраждали 4 людини — водій та його пасажири. Одну з пасажирок довелось вирізати із пошкодженого транспортного засобу.

Водієм-порушником займаються слідчі.