Кошти на підготовку до нового навчального року отримали всі навчальні заклади столиці - Старостенко

Про це сказала заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко в ході перевірки готовності навчальних закладів до нового навчального року в Дніпровському та Деснянському районах, повідомляє прес-служба КМДА.

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«Цього року міська влада не оминула увагою жодного садочка та школи, які працюють у місті Києві. Наразі відбуваються ремонти в 92 спортзалах навчальних закладів міста. Майже 50 мільйонів гривень виділено на капітальний ремонт харчоблоків у школах та садочках. Ще 70 мільйонів гривень місто надало на заміну нових сучасних вікон», – повідомила заступник голови КМДА.

Ганна Старостенко підкреслила, що під час ведення таких масштабних ремонтних робіт важливим завданням є проконтролювати раціональне використання коштів, якісне та вчасне виконання робіт.

«Для нас надважливо, щоб батьківська громада, адміністрації навчальних закладів допомагали контролювати хід робіт. Ми вдячні небайдужим батькам Києва, які повідомляють про недоліки чи недобросовісне виконання ремонту в школах. І маршрути своїх перевірок навчальних закладів ми складаємо саме за результатами батьківських звернень через соціальні мережі, гарячу лінію», – зазначила Ганна Старостенко.

Нагадаємо, що цього року київська міська влада на підготовку навчальних закладів до нового навчального 2016-2017 року та осінньо-зимового періоду виділила 1,1 млрд грн. Загалом за останні два роки фінансування підготовки навчальних закладів збільшилося більше, ніж у п’ять разів.