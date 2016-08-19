Київський фунікулер завтра відновить роботу

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, режим роботи фунікулера у робочі, вихідні та святкові дні: з 7.00 до 22.00. Зі змінами в роботі столичного фунікулера можна ознайомитися на сайті КП «Київпастранс» http://kpt.kiev.ua/

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Як нагадали у КМДА, відновлення роботи підйомника мало відбутися 18 серпня, але було перенесене у зв’язку з пошкодженням вагона фунікулера вандалами 16 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Київський фунікулер закрили на ремонт 18 липня.