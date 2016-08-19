Міська влада зекономила значні кошти завдяки електронним закупівлям – Пліс

Про це під час семінару «Підприємці про досвід участі в Prozorro» повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Читайте такожУ Києві демонтували останній мегаборд

«Завдяки Prozorro за 2015-2016 роки столиця зекономила на закупівлях 182,3 млн грн, тобто 13%. Усього було здійснено закупівель на 1 млрд 426 млн грн, із них електронних – 85,5%», – розповів перший заступник голови КМДА.

За його словами, КМДА, її структурні підрозділи та райони найчастіше купували продукти харчування, офісну та медичну техніку, будматеріали й фармацевтичну продукцію.

«Попит є на все, і ми хочемо, щоб потреби місцевих замовників задовольняли місцеві виробники», – наголосив Геннадій Пліс.

Він нагадав, що вперше систему запровадили в Києві, тому він є лідером у прозорості власної роботи. У столиці відкритий бюджет, система «Київаудит» і вся фінансова та структурна діяльність здійснюється публічно.

«Ми не можемо бути фахівцями в усіх сферах закупівель, однак система дозволяє максимально оптимізувати участь у торгах підприємцям і відборі найкращих пропозицій тим, хто купує товари або послуги», – переконаний перший заступник голови КМДА.