У КМДА розповіли, які заходи плануються до річниці незалежності

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.

Програмою передбачено проведення ряду державних, загальноміських і районних заходів. Окрім офіційних урочистостей, на киян та гостей міста чекає чимало цікавих і пізнавальних програм, концертів, виставок, фестивалів, змагань і багато іншого.

Зокрема, на 23-24 серпня заплановані виступи артистів і музикантів, виставки фотографій героїв антитерористичної операції і патріотичних hand-made робіт на Софійській площі. Також відбудуться пісенні флеш-моби на площах та вулицях Києва, фінальний концерт дитячого хору Music Camp International на площі біля Софії Київської, всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!» на сцені комплексу Співоче поле в Печерському ландшафтному парку.

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Крім того, відбуватимуться флеш-моби та розважальні заходи на Хрещатику.

Разом з тим культурно-масові заходи, присвячені Дню державного прапора України та 25-й річниці нзалежності України, пройдуть у парках культури та відпочинку («Перемога», Партизанської слави, Центральному парку, Гідропарку, Голосіївському парку ім. Рильського).

На 23-28 серпня заплановані флеш-моби «Більше, ніж символ. Підпиши прапор для бійця». Інтерактивні квести та вікторини.

Водночас КМДА нагадує, що 24 серпня, окрім офіційних церемоній покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, покладань квітів у районах міста до пам’ятників видатних діячів українського державотворення, пройде парад військ вулицею Хрещатик та Майданом Незалежності.

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Цього ж дня відбудуться культурно-мистецький проект «Свято біля фонтанів» (Русанівський канал, навпроти вулиці Ентузіастів), національний фестиваль «Міні Міс Україна» (Софійська площа), всеукраїнський фестиваль кобзарів і бандуристів (Михайлівська площа), всеукраїнська акція «Україна єдина» (Контрактова площа та вулиця Хрещатик, сходи біля будівлі КМДА), «Печерський вернісаж» (майстер-класи, флеш-моби, виставки та конкурси) (вулиця Івана Мазепи на відрізку між станцією метро «Арсенальна» та готелем «Салют») та багато інших заходів.