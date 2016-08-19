У Києві військові затримали псевдожурналіста, який проводив відеозйомку на режимному об'єкті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

При собі затриманий підроблене посвідчення журналіста одного з телеканалів.

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«Вартовий боєць помітив поблизу поста підозрілого чоловіка та викликав тривожну групу, яка провела затримання правопорушника. Чоловік намагався відзняти контрольно-пропускний пункт та територію Інституту ядерних досліджень. Після затримання він плутався у свідченнях щодо свого місця роботи, а згодом пред'явив посвідчення журналіста, яке виявилося підробленим», - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманого разом з вилученими речовими доказами передано у Голосіївське управління поліції Києва для подальшого з’ясування обставин події.

Про інцидент поінформованоо Службу безпеки України.