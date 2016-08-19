У Києві затримали чиновника Держслужби з питань АТО під час одержання хабара

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури. За даними відомства, вказані кошти державний службовець вимагав та отримав від комерційної структури за перемогу у конкурсних торгах з виконання робіт щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

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Службовця було затримано «на гарячому» під час одержання коштів від посередника.

В ході проведених за місцем проживання зловмисників обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 1 млн грн, оригінали документів з конкурсних торгів, печатки та факсиміле, йдеться в повідомленні.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК. Посереднику вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("пособництво у одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою, поєднане з вимаганням").

Найближчим часом державному службовцю буде оголошено про підозру, а також внесено клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів, підкреслили в прокуратурі.

«Досудове розслідування, в ході якого будуть досліджені інші зловживання посадовців Держслужби, що призвели до можливої розтрати понад 20 млн гривень, виділених на реабілітацію ветеранів АТО, триває», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у Державній аудиторській службі заявили, що Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО переплатила майже 20,5 млн грн за послуги з психологічної реабілітації постраждалих бійців.