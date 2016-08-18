Почався демонтаж радянських барельєфів з фасаду Українського дому (фоторепортаж)

Директор Українського дому Юрій Стельмащук розповів виданню Cultprostir, що демонтаж проводять відповідно до закону про декомунізацію. Він зазначив, що цей барельєф буде збережено, його передадуть до музею тоталітаризму.

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"Враховуючи те, що ми державне підприємство, на місцях барельєфів будуть державні символи - жовто-блакитні прапори, покриті фосфором і спеціальною фарбою, які будуть світитимуться в темряві", - додав директор Українського дому.

На барельєфах Українського дому зображені люди, образи яких символізують пролетарський шлях. В центрі композиції раніше розташовувався монумент Володимиру Леніну, якому і був присвячений музей раніше.