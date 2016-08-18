Цього року у Києві відремонтують 200 кілометрів доріг - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції ремонту дорожнього покриття.

Спочатку мер відвідав площу Тараса Шевченка, де виконали поточний ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 6,3 тисяч квадратних метрів.

«На цій ділянці були величезні ями. Зараз на площі Шевченка перекладений асфальт. Також плануємо перекласти трамвайні лінії у нуль із асфальтом, – це буде зручно як для водіїв, так і для мешканців, адже не буде шуму, коли їздять трамваї», - зазначив Віталій Кличко.

Після цього мер Києва відвідав вулицю Вадима Гетьмана, де триває капітальний ремонт від шляхопроводу Караваєві дачі до Шулявського шляхопроводу. Довжина вулиці - 1,8 км, за декілька тижнів цей об’єкт вже здадуть у експлуатацію.

«Я прошу вибачення за тимчасові незручності у водіїв, тут зараз невеличкий затор, але вже дуже скоро всі будуть задоволені, пересуваючись по гарних дорогах, які відповідають європейським стандартам, - наголосив Віталій Кличко. – Ми поставили завдання «Київавтодору», злагоджено працюємо і вже на багатьох вулицях столиці кияни можуть побачити результат. На дорогах, де не проводилися ремонти десятки років, зараз – новий асфальт, на який «Київавтодор» дає гарантію якості - мінімум 5 років», - зазначив Київський міський голова.

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Мер підкреслив, що завдання столичної влади - зробити Київ містом, у якому дороги будуть європейської якості. І зазначив, що цього року у столиці відремонтують 52 дороги.

«Ми інвестували безпрецедентну суму на ремонт київських доріг - 1,1 млрд грн. Ми працюємо 24 години на добу. Цього року відремонтуємо у Києві більше 200 км доріг. Це 14% від загальної кількості доріг. І це дуже непоганий темп», – підкреслив Віталій Кличко.