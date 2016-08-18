У Києві відкрили голосування за нові назви для проспекту Героїв Сталінграда та вулиці Московської

Відповідні проекти рішень Київради оприлюднено сьогодні на офіційній інтернет-сторінці київської влади в розділі «Обговорення перейменувань вулиць».

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Електронне голосування за запропоновані нові назви триватиме по 18 жовтня.

Також пропонується проголосувати за зміну назви вулиці Петровського у Деснянському районі, щоб надалі вона носила імя Василя Щавінського.

Кожен із трьох нових проектів містить історичну довідку про осіб, на честь яких названо і пропонується назвати проспект та вулиці.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в КМДА поінформували, що мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перейменування 79 вулиць, провулків, бульвару та площ столиці.

Перейменування вулиць столиці здійснюється на виконання закону про декомунізацію.

Наприкінці травня Кличко повідомив, що у Києві в рамках декомунізації залишилось перейменувати близько 10 вулиць, а майже 150 вулиць вже перейменовані.

13 липня завершилось інтернет-обговорення перейменування чергових 7 вулиць міста.

Водночас розпочалось голосування за перейменування ще 12 вулиць та бульварів столиці, серед яких, зокрема Дружби народів у Печерському районі, якому пропонують назву - бульвар Миколи Міхновського.

За відповідні проекти щодо перейменування можна проголосувати до 5 вересня.

Також у списку є бульвар Кольцова у Святошинському районі, який пропонується перейменувати на бульвар Миколи Руденка.

На обговорення винесено перейменування, зокрема в Солом’янському районі: вулиці Виборзької - на вулицю сім’ї Бродських, вулиці Олександра Горовиця - на вулицю Василя Барки;- у Шевченківському районі: провулку Делегатського на провулок Федорівський, вулиці Тропініна - на вулицю Якубенківську; у Печерському районі: провулку Михайла Реута на провулок Памви Беринди; у Голосіївському районі: вулиці Гайдара - на вулицю Сім’ї Прахових; у Святошинському районі: вулиці генерала Наумова - на вулицю Людмили Фої, вулиці Семашка - на вулицю Миколи Павлушкова; в Оболонському районі: вулиці Маршала Тимошенка - на вулицю Миколи Кагарлицького; у Дніпровському районі: вулиці Новоросійської - на вулицю Опришківську.