У Києві через репетицію параду до Дня Незалежності в п'ятницю перекриють низку вулиць
У Києві завтра перекриють низку вулиць через репетицію військового параду до 25-ї річниці Незалежності України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«19 серпня з 16.30 у столиці діятимуть масштабні обмеження руху автотранспорту - перекриватимуть вулиці за маршрутами проходження колон до місця проведення тренувань параду військ до 25-ї річниці Незалежності України», - йдеться в повідомленні.
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Також на час дії обмежень в місцях проведення заходів будуть внесені зміни в роботу міського пасажирського транспорту загального користування.
Крім того, керівництво КМДА рекомендує всім суб'єктам господарської діяльності, незалежно від форм власності, скоротити робочий день у п'ятницю, 19 серпня.
Столична влада просить водіїв, киян та гостей столиці із розумінням поставитися до ситуації та враховувати інформацію під час планування своїх маршрутів.
Зокрема, рух транспорту буде обмежено:
- за маршрутом слідування 1-ї колони: з 17.30 до закінчення тренувань: парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.
Після тренувань: Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222.
- за маршрутом слідування 2-ї колони: з 16.30 до закінчення тренувань буде обмежено рух за таким маршрутом: аеродром Авіант-1 – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги.
Після тренувань: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровська дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Верхній Вал – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. В’ячеслава Чорновола – просп. Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром Авіант-1.
Також з 16.30 буде обмежено рух транспорту під час проходження колон до місця проведення тренувань за маршрутом:
- 1-ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Великої Васильківської) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – Бессарабська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик.
- 2-ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Великої Васильківської) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – Бессарабська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик.