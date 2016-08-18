Влада Києва оновить харчоблоки в школах і садочках столиці - замголови КМДА
Цього року міська влада виділила майже 50 мільйонів гривень на капітальний ремонт харчоблоків у навчальних закладах міста Києва. Окрім ремонту самих їдалень, у школах і садочках Києва буде оновлено обладнання на кухнях та закуплено новий інвентар.
Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко у прямому ефірі на телеканалі «Київ».
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«Під час інспекції стану готовності шкіл та садочків до навчального року ми залучаємо фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві для ретельної перевірки харчоблоків. Загалом із бюджету міста Києва на капітальні ремонти харчоблоків із заміною обладнання, закупівлю інвентарю та посуду виділено майже 50 млн грн», – розповіла в ефірі Ганна Старостенко.
Вона додала, що наразі вже проведено всі тендерні процедури та укладено всі угоди з компаніями, які будуть поставляти продукти харчування в дитсадки та школи. Тож батьки можуть бути спокійними – харчування маленьких киян розпочнеться з 1 вересня вчасно та буде якісним.