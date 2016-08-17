Хрещатик сьогодні ввечері закриють для транспорту через репетицію військового параду до Дня Незалежності

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, вулицю для проїзду транспорту відкриють о 00:30 18 серпня.

При цьому у прес-службі столичного метрополітену додали, що метро працюватиме за звичайним графіком.

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Зазначимо, 24 серпня у центрі Києва пройде військовий парад до 25-ї річниці Незалежності України.

Цього року в урочистостях візьмуть участь більше 4 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Національної поліції України, а також понад 200 одиниць військової техніки.

При цьому впереше в параді візьмуть участь резервісти.