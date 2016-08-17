Хрещатик сьогодні ввечері закриють для транспорту через репетицію військового параду до Дня Незалежності
На головній вулиці столиці Хрещатику сьогодні з 23:00 у зв’язку з репетицією військового параду до 25-ї річниці Незалежності України буде закрито рух транспорту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, вулицю для проїзду транспорту відкриють о 00:30 18 серпня.
При цьому у прес-службі столичного метрополітену додали, що метро працюватиме за звичайним графіком.
Читайте такожНа військовому параді до Дня Незалежності техніки із зони АТО не буде - Порошенко
Зазначимо, 24 серпня у центрі Києва пройде військовий парад до 25-ї річниці Незалежності України.
Цього року в урочистостях візьмуть участь більше 4 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Національної поліції України, а також понад 200 одиниць військової техніки.
При цьому впереше в параді візьмуть участь резервісти.