Співробітник санаторію "Орлятко", який перевищив повноваження при наданні меддопомоги дитині, звільнений – КМДА

Як повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, за результатами перевірки, особу, яка перевищила функціональні обов’язки при наданні медичної допомоги дівчинці в дитячому спеціалізованому санаторії «Орлятко», звільнено.

За його словами, спеціально створеною комісію, до складу якої увійшли представники Департаменту охорони здоров’я, ТМО «Санаторного лікування» та Служби у справах дітей та сім’ї КМДА, виявлено ряд порушень та недоліків організації лікувально-педагогічного процесу.

Так, серед висновків комісії зазначено, що медичними працівниками мало місце перевищення функціональних обов’язків у частині прийняття рішення щодо застосування фізичного обмеження до дитини та формальний підхід до організації педагогічного процесу в санаторії.

«До всіх винних у порушеннях і ситуації, що склалася, буде вжито заходи дисциплінарного впливу. Особу, яка прийняла рішення про фіксування дитини до стільця рушником просто у залі їдальні, вже звільнено», – підкреслив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він запевнив, що такі дії персоналу санаторію не відповідають вимогам нормативно-правових актів.

«Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 240 «Про затвердження правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації» рішення про застосування фізичного обмеження приймає виключно лікар-психіатр. У даному випадку дана норма була порушена, що особливо неприпустимо, коли мова йде про малолітню дитину», – наголосив Микола Поворозник.

Також він зазначив, що результати перевірки Комісії будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки.

Раніше в мережі з'явилася інформації, що у санаторії "Орлятко" 9-річну дівчинку зі складним характером і гіперактивністю персонал намагався заспокоїти, прив'язавши до стільця за руки і ноги і обливаючи водою.