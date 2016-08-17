Кличко пригрозив звільненням голові Печерского району, якщо до 1 вересня не запрацює дитсадок №720

Про це Віталій Кличко заявив під час інспекції навчальних закладів за участі голів районів Києва.

«Дитсадок готовий на 90%. Батьків не цікавлять ваші проблеми з «Київводоканалом» або якісь інші відмовки. 1 вересня дитячий садок повинен бути відкритий. Якщо ви неспроможні освоїти кошти, які на це виділені, провести необхідні роботи, виникає питання: чи на своєму ви місці?» – наголосив Віталій Кличко, звернувшись до очільника району. Голова району пообіцяв зробити все, щоби садок 1 вересня був відкритий.

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Після цього мер і керівники районів відвідали школу № 62 у Дарницькому районі, де тривають ремонтні роботи у частині приміщення для початкової школи. Оскільки Київська інженерна гімназія, яка розташована поблизу, завантажена на 150%, а школа № 62 – лише на 50%, столична влада ухвалила рішення перевести молодші класи з гімназії до школи, зробивши в ній ремонт.

Мер оглянув приміщення і дав завдання в. о. голови Дарницького району Василю Лозовому не тільки провести необхідні ремонтні роботи всередині приміщення, а також і пофарбувати фасад школи.

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«Школа виглядає обшарпаною. Мені кажуть, навіщо робити ремонт, якщо тут наступного року здійснюватимуть теплосанацію, – зазначив Віталій Кличко. – Ваш район – це ваше обличчя. Зовнішньо школа повинна виглядати так само добре, як і в приміщенні. Це невеликі кошти – пофарбувати стіни. Даю завдання в. о. голови району привести зовнішній вигляд школи до належного рівня», – підкреслив Київський міський голова.

Із бюджету Києва у 2016 році на підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду виділено 1,1 млрд грн., що вдвічі більше у порівнянні з 2015 роком.