У Києві знайшли будівлю з рекордною кількістю рекламних вивісок (фото)
15:21, 17 серпня 2016Київ
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На будівлі торговельного центру у Києві нарахували 98 рекламних вивісок.
Фото УНІАН
Як повідомляє кореспондент УНІАН, славнозвісний торговельний центр розташований на вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі Києва.
Як повідомляє УНІАН, у Києві на початку серпня завершилися роботи з демонтажу останнього мегаборду – праворуч за виїздом з Русанівської набережної на міст імені Патона.
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