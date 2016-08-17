У Києві знайшли будівлю з рекордною кількістю рекламних вивісок (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, славнозвісний торговельний центр розташований на вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі Києва.

Як повідомляє УНІАН, у Києві на початку серпня завершилися роботи з демонтажу останнього мегаборду – праворуч за виїздом з Русанівської набережної на міст імені Патона.