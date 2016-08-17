У Кличка запровадили гарячу лінію з питань енергозбереження

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зокрема, надаватимуться консультації про міські програми енергозбереження та державні програми кредитування на енергоефективні заходи в житлі.

«У партнерстві з USAID у рамках проекту «Міська енергетична реформа», ми створили телефонну лінію для того, аби люди могли отримати якісну консультацію з питань енергозбереження. Адже багато людей, які зібралися та вирішили виконати термомодернізацію будинку, встановити тепловий пункт чи замінити вікна, потребують інформації про ці види робіт. На що звертати особливу увагу при їх виконанні? Які існують державні програми допомоги? Відповіді на ці питання кияни зможуть почути, зателефонувавши на гарячу лінію», – пояснює заступник голови КМДА.

Лінія працюватиме з 9:00 до 18:00 за номером: 0 800 21 06 11. Дзвінки – безкоштовні.