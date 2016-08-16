Кличко вимагає прийняти закон, який дозволить розблокувати рахунки теплопостачальних підприємств

Про це Київській міській голова заявив у зв’язку з ситуацією, що склалася з блокуванням рахунків підприємств, повідомляє прес-служба КМДА.

Кличко нагадав, що неодноразово заявляв і звертався до центральної влади: якщо не розблокують рахунки підприємств теплокомуненерго, а це 104 підприємства по всій країні, ми ризикуємо, що міста не підготуються належним чином до опалювального сезону.

«Сьогодні ж ситуація складається патова – опалювальний сезон може бути взагалі зірваний! Бо закон, який би дозволив розблокувати рахунки компаній, ветований», – наголосив Кличко.

Мер Києва додав, що «Київенерго» в зв’язку з цим вже призупинило реалізацію міської програми зі встановлення будинкових лічильників тепла. Він нагадав, що лічильники дозволили б киянам контролювати фактично спожиту теплову енергію та економити понад 30 відсотків на сплаті за неї. Крім того, підкреслив Кличко, під питанням і заплановані ремонтні роботи тепломереж у столиці.

«Мало того, що в людей і так шок від нових тарифів, ще є й велика вірогідність того, що батареї взимку будуть холодними», – наголосив мер столиці. Він підкреслив, що влада не повинна допустити того, щоб люди мерзли у власних домівках.

«Тому я ще раз звертаюся до Президента, до уряду розібратися в ситуації, яка склалася. Введіть у дію закон, який дозволить розблокувати рахунки підприємств! Розберіться, чому затримані державні субвенції теплокомуненерго, які б дозволили підприємствам покрити штрафи «Нафтогазу» за вже оплачені борги, – наголосив Кличко. – Ми всі розуміємо важливість дотримання платіжної дисципліни в енергетичному секторі. Але потрібно зважено, комплексно й системно підходити до вирішення цього питання. Сьогодні ця ситуація потребує негайного розв’язання. Опалювальний сезон не повинен бути зірваний!» – підкреслив мер Києва.