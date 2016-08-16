Київський фунікулер розмалювали вандали (фото)

Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства "Київпастранс".

"Вранці 16 серпня співробітники київського фунікулера були обурені актом вандалізму - невідомі понівечили відремонтований вагон фунікулеру, а саме нанесли аерозольну фарбу на задню частину правого вагону та вхідні двері підйомника. В результаті інциденту пошкоджено естетичний вигляд пасажирського транспорту та нанесено шкоду державному майну", - йдеться у ньому.

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Як зазначив в.о. начальника фунікулера Ростислав Онищенко, протягом певного часу буде проведено додаткові малярні роботи, в результаті чого відкриття фунікулера вимушено переноситься на кілька днів.

"Щоб привести вагони фунікулера в належний естетичний вигляд, КП "Київпастранс" понесе додаткові фінансові витрати на фарбу та трудовий ресурс", - підсумував в.о. генерального директора підприємства Андрій Давидович.

Нагадаємо, щорічні регламентні ремонтні роботи столичного підйомника мали завершитись 18 серпня.