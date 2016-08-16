На Київщині у Білій Церкві з ночі гасять пожежу на ринку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа на території ринку на вулиці Куценка, 5в, виникла 16 серпня о 02.03.

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О 04.50 підрозділи ДСНС локалізували пожежу на площі 1 тис. 500 м2. Жертв та постраждалих немає, йдеться в повідомленні.

«Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 магазини, частково адміністративну будівлю. Врятовано магазини, торгівельні будівлі та споруди на території ринку», - зазначили в ДСНС.

Станом на 7 ранку відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС проводяться роботи з остаточної ліквідації пожежі. До гасіння пожежі залучено 17 одиниць техніки та 80 осіб.