У Києві невідомі поранили з вогнепальної зброї чоловіка.

Як повідомили речник Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook, подія сталася на Харківському шосе у Дарницькому районі.

Попередньо встановлено, що невідомі з автомобіля зробили кілька пострілів у чоловіка. В результаті потерпілого, 1987 року народження, із вогнепальним пораненням руки доставили у лікарню. Йому надають медичну допомогу, зазначила Блищик.

Зловмисники втекли з місця події автомобілем «Деу».

На місці працювала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("замах на умисне вбивство").

«Поліція розшукує зловмисників. У ході слідства буде встановлено, з якої зброї стріляли, та мотиви вчинення правопорушення», - додала Блищик.