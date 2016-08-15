Для виплати надбавок медикам у бюджеті Києва додатково передбачено 150 млн грн – замголови КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він пояснив, що це стало можливим завдяки змінам, внесеним до бюджету столиці на 2016 рік.

«Перш за все, для підвищення соціального статусу медиків, додатково передбачено 150 млн грн на виплату надбавок працівникам галузі «Охорона здоров’я», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами таку надбавку лікарі отримуватимуть за умови сумлінного ставлення до роботи.

«Так, можливо в кожному конкретному випадку це буде невелика сума, але, на мою думку, це перший крок до більш значущих змін. Вочевидь, така система заохочування лікарів надасть змогу підвищити загальний рівень медичного обслуговування, рівень укомплектованості лікарями та молодшими медичними спеціалістами, підвищити престиж і соціальний статус столичних медпрацівників», – підкреслив він.