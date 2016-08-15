В Києві до 24 серпня відновлять зовнішнє освітлення на Дарницькому мосту - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що у 2014 році на Дарницькому мосту було викрадено 9 км магістрального кабелю живлення. Вже два роки цей міст – аварійно-небезпечна ділянка для учасників дорожнього руху. Тому вкрай важливо найближчим часом відновити освітлення та створити безпечні умови руху для пішоходів і водіїв, заявляють в КМДА.

Згідно з повідомленням, основні питання про обсяги робіт, поточні можливості електротехнічних районів та ймовірні труднощі при виконанні робіт були вирішені під час наради, що відбулася під головуванням першого заступника директора КП «Київміськсвітло» Володимира Круценка.

Із метою запобігання повторному розкраданню та пошкодження кабелю під час проведення робіт організовано цілодобове чергування Аварійно-диспетчерської служби КП «Київміськсвітло».