В КМДА заявили про початок роботи антикризового штабу з підготовки до зими

У зв’язку з цим, київською владою введено антикризовий режим підготовки до зими. Антикризовий штаб збиратиметься щотижня для аналізу ситуації і прийняття оперативних рішень.

«Днями ми вже провели перше засідання штабу, на якому поряд із системними питаннями, такими як проведення гідравлічних випробувань тепломереж, приймались і необхідні практичні рішення. Наприклад, щодо виділення із матеріального резерву 250-ти кілограмів електродів для ліквідації аварійних пошкоджень», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що зважаючи на безпрецедентно складні умови, в яких доводиться готуватись до зими, київська влада зробить усе, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон, а кияни отримали комунальні послуги відповідної якості.

Петро Пантелеєв також зауважив, що місто, попри заблоковані рахунки ПАТ «Київенерго» знайде можливість виконати програму встановлення приладів обліку в будинках.

«Пріоритетом для нас є програма 100-відсоткового оснащення житлових будинків теплолічильниками. Впевнений, що ми знайдемо шляхи для виконання цієї програми, чим зменшимо фінансове навантаження на киян унаслідок підвищення тарифів на теплову енергію», – зауважив Петро Пантелеєв.