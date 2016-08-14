У Києві відсторонили від служби патрульну поліцейську, яку спіймали нетверезою за кермом

Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції України у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, інспектори зупинили автомобіль, який почав рух, намагаючись з’їхати з тротуару на вулиці Героїв Дніпра близько 4-ї години ранку.

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«Після зупинки автомобіля поліцейські помітили, що дівчина, яка сиділа за кермом, пересіла на пасажирське сидіння. Нею виявилась співробітниця патрульної поліції, яка мала ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння та підписання адміністративних матеріалів дівчина відмовилась, але показала своє водійське посвідчення. На підставі ч.1 ст. 130 КУпАП, патрульні склали протокол за керування у стані сп’яніння», - йдеться у повідомленні.

Розпочато службове розслідування. Патрульну відсторонили від служби. Рішення у справі, за наслідком складених матеріалів, винесе суд.